Overlijdensrisico na complexe pancreasoperatie in UZ Leuven 3 keer lager dan gemiddeld

Het risico om binnen de 90 dagen na een complexe pancreasoperatie te overlijden, ligt in het UZ Leuven ruim drie keer lager dan het nationaal gemiddelde van 7,8 procent. Daarmee behoort het Leuvense ziekenhuis tot de wereldtop. Vanaf 1 juli 2019 is UZ Leuven erkend als expertisecentrum complexe pancreaschirurgie

Alleen ziekenhuizen die, zoals UZ Leuven, minstens twintig complexe pancreasoperaties per jaar doen, mogen die ingrepen nog uitvoeren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt aangenomen dat alleen artsen en ziekenhuizen die jaarlijks een minimumdrempel halen, zo’n complexe operaties goed kunnen uitvoeren.

Bijna een kwart van de ongeveer 700 Belgische patiënten die een dergelijke operatie nodig hebben om van hun kanker of tumor te genezen, belandt in het UZ. Van de 153 pancreasoperaties van het meest complexe type die in 2018 plaatsvonden gebeurden er 100 in het UZ Leuven.







Het grootste deel van die operaties wordt in het UZ Leuven uitgevoerd met een minimaal invasieve kijkoperatie, wat veel voordelen biedt voor de patiënt. Zo is er minder bloedverlies, minder complicaties, een sneller herstel en kortere ligduur in het ziekenhuis. De uitstekende oncologische resultaten blijven bovendien behouden.

bron: Belga