Jungels, Martin en Castroviejo verdedigen met succes hun nationale tijdrittitels

Bob Jungels (Deceuninck – Quick-Step) heeft vrijdag in Differdange zijn Luxemburgse titel in het tijdrijden verlengd. In Spanje was Jonathan Castroviejo (Team Ineos) de beste, in Duitsland Tony Martin (Jumbo-Visma). Voor Jungels was het op zijn 26e al de vijfde nationale titel in het tijdrijden. Hij haalde het vrijdag voor Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles) en Ivan Centrone (Differdange-GeBa). Zondag verdedigt Jungels zijn titel in de wegrit. Ook voor Castraviejo was het vrijdag al de vijfde Spaanse titel in het tijdrijden. Hij klopte Pello Bilbao (Astana) en Gorka Izagirre (Astana).

Tony Martin doet nog beter dan Jungels en Castroviejo, want hij zit in Duitsland al aan negen nationale tijdrittitels, een record. Hij bleef vrijdag Nils Politt (Katusha-Alpecin) en Jasha Sutterlin (Movistar) voor.

bron: Belga