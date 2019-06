Hockey Pro League (m) – Red Lions houden Nederland uit finale

De Belgische hockeymannen (FIH-1) hebben zich vrijdag in het Nederlandse Amstelveen voor de finale de Hockey Pro League geplaatst. In hun halve finale versloegen ze Nederland (FIH-3) met 3-1. Bij de rust was het 1-1 gelijk. Tanguy Cosyns opende de score in de 18e minuut, Jelle Gallema maakte kort voor rust (26e) gelijk. Na de pauze scoorden Tom Boon (43e), met een knappe individuele actie, en Alexandre Hendrickx (50e), op strafcorner.

Zondag nemen de Belgen het in de finale op tegen Australië (FIH-2), dat Groot-Brittannië (FIH-7) met 6-1 versloeg.

.







bron: Belga