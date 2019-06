Grootste staalfabriek Europa dreigt te worden stilgelegd

De grootste staalfabriek van Europa, in het Zuid-Italiaanse Tarente, dreigt te worden stilgelegd vanwege een besluit van de Italiaanse regering voor strengere milieuregels. Volgens staalconcern ArcelorMittal zou het hierdoor onmogelijk zijn om de fabriek na 6 september in bedrijf te houden.

Er wordt wel gewerkt aan het schoner maken van de vervuilende locatie, maar dat zou pas in 2023 klaar zijn. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal kocht de fabriek vorig jaar nog voor 1,8 miljard euro van de Italiaanse staat.

“ArcelorMittal staat open voor een dialoog met de overheid en blijft hopen op een bevredigende conclusie die het bedrijf in staat zal stellen verder te blijven investeren in de Italiaanse staalindustrie”, meldt het concern. De grootste staalmaker ter wereld beloofde eerder bijna 2,4 miljard euro te investeren in zijn Italiaanse activiteiten. Daarvan gaat 1,2 miljard euro naar het opvijzelen van de milieuprestaties.

De fabriek in Tarente veroorzaakt al jaren problemen. Daarom waren er met ArcelorMittal afspraken gemaakt over wettelijke bescherming bij milieuschade door de hoogovens. Tot de modernisering is afgerond mocht de fabriek alleen blijven draaien omdat de overheid het bedrijf wettelijk beschermde tegen aansprakelijkheid voor de giftige uitstoot. Maar het bewuste overheidsdecreet uit Rome zet een streep door die afspraken.

De krant La Repubblica meldde donderdag dat de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio waarschijnlijk volgende week gaat praten met ArcelorMittal. Zijn partij, de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging), voert al lang campagne om de vervuilende fabriek te sluiten. Maar Di Maio zou volgens La Repubblica toch nog ruimte zien voor een oplossing.

Bron: Belga