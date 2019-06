Europese Unie en Mercosur raken het eens over een handelsakkoord

De Europese Unie en de landen van Mercosur – Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay – hebben na 20 jaar onderhandelen een akkoord bereikt over een breed handelsakkoord. Brazilië spreekt in een mededeling van een “historisch” akkoord, Argentinië van een “akkoord zonder voorgaande”. De Europese Unie heeft nog niet gereageerd. “We hebben een akkoord”, stelde één van de bronnen dichtbij de onderhandelingen vandaag in de vooravond, zonder details te geven over het bereikte compromis. De Europese en Zuid-Amerikaanse onderhandelaars waren woensdagavond in Brussel in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen beland. Vrijdagavond zouden die dus afgerond zijn met een akkoord.

Over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen beide handelsblokken wordt al meer dan 20 jaar gepraat. Het zou gaan om één van de grootste handelsakkoorden ooit, met meer dan 770 miljoen consumenten en een gezamenlijk bruto binnenlands product van 18.000 miljard euro.







De Europese Unie en Mercosur verhandelden vorig jaar voor bijna 88 miljard euro aan goederen. De Zuid-Amerikaanse landen voerden vooral landbouwproducten uit, de Europeanen industriële en farmaceutische producten.

Tegen het handelsakkoord was er heel wat protest. Europese landbouwers vrezen immers deloyale concurrentie. Zij kregen de steun van onder meer de Franse president Emmanuel Macron, premier Charles Michel en hun Ierse en Poolse collega. Ngo’s uitten hun bezorgdheid over de gevolgen van het handelsakkoord voor het klimaat en voor de mensenrechten. Daarbij wordt dan gewezen naar Brazilië, waar sinds januari de extreemrechtse Jair Bolsonaro aan de macht is.

Bron: Belga