Europese Spelen – Nicky Degrendele na ontgoochelende zevende plaats: “Ik wilde geen risico’s nemen”

Baanwielrenster Nicky Degrendele was een van de favorieten op de keirin bij de Europese Spelen in Minsk, maar ze moest vrede nemen met de zevende plaats. De wereldkampioene van 2018 werd naar de B-finale verwezen, die ze weliswaar won. “Een klein secondje onoplettendheid, een klein foutje en de wedstrijd gaat een heel andere kant op”, deed Degrendele het verhaal van haar halve finale, waarin ze het niet tot in de A-finale schopte. De 22-jarige baanwielrenster vermeed in de nasleep van een zware val vorig jaar de grote gevaren, en focust zich vooral op het EK in Apeldoorn “Ik wilde geen risico’s nemen, die ik wel op een EK of WK zou nemen. Hier een medaille winnen zou fijn zijn, maar deze Europese Spelen betekenen voor mij minder dan pakweg een wereldbeker.”

Zaterdag werkt Degrendele in Minsk nog de sprint af.

bron: Belga