Dvtch Norris trapt 30ste Couleur Café op gang

Onder een blauwe hemel heeft de Belgische rapper Dvtch Norris vandaag de 30ste editie van Couleur Café op gang getrapt. Het Ossegempark liep al goed vol en de sfeer zat er meteen in voor het driedaagse Brusselse festival. De eerste dag is volledig uitverkocht en dus zakken er 23.000 festivalgangers af naar Brussel. Dvtch Norris bracht het talrijk aanwezige publiek aan de Blue Stage meteen in beweging met de nodige “bounce”. De uit Ekeren afkomstige zanger woont intussen in Brussel en genoot zichtbaar van zijn eerste solo-optreden op Couleur Café. Aan het einde van zijn set solliciteerde hij bij het publiek zelfs naar een plekje op het hoofdpodium voor de volgende editie. Op de Green Stage toverden Les Amazones d’Afrique het amfitheater intussen om tot een Afrikaanse dansstudio.

Gedurende drie dagen brengt Couleur Café opnieuw een gevarieerd aanbod muziek uit alle hoeken van de wereld. Het publiek kan terecht aan vijf podia en een Secret Stage waar iedereen een rustig paradijs vindt met cultfilmprojecties, artisanale biertjes en fruitsappen.







In het Ossegempark is het door de warmte ook puffen voor de dansende festivalgangers, maar de vele bomen bieden ook heel wat schaduw en verkoeling. Wie het toch te warm heeft, kan terecht bij de 90 vrijwilligers en de 9 interventieploegen van het Rode Kruis. Aan de sanitaire zones is er ook gratis water.

Vandaag staat Zwangere Guy nog op het hoofdpodium voor zijn Brusselse thuismatch en ook Sean Paul komt het publiek in vervoering brengen met zijn zwoele r&b.

bron: Belga