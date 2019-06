Dinsdag extra ministerraad om Liesbeth Homans aan te duiden als nieuwe minister-president

Er komt dinsdag om 10 uur een bijzondere ministerraad van de Vlaamse regering waarop Liesbeth Homans zal aangeduid worden als nieuwe minister-president. Nadien, om 11.30 uur, legt Homans dan de eed af bij de koning. Liesbeth Homans is vandaag door Geert Bourgeois voorgedragen als nieuwe minister-president. Bourgeois zelf neemt op maandag 1 juli ontslag om zijn zitje in het Europees Parlement op te nemen.

Omdat Homans gisteren met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis, is het nog even afwachten, maar in principe wordt de Antwerpse politica dinsdag bevestigd als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen. De Vlaamse regering komt daarvoor dinsdag (en niet maandag zoals eerder aangekondigd) samen in een bijzondere ministerraad. Om 11.30 uur mag Homans dan de eed afleggen bij koning Filip, waarna de Vlaamse regering de gewijzigde samenstelling en bevoegdheden bevestigt.







Zo wordt minister van Mobiliteit Ben Weyts viceminister-president voor zijn partij in de ontslagnemende regering. Hij neemt ook de bevoegdheden Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over van Bourgeois.

bron: Belga