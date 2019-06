BK rally – Craig Breen leidt in Ieper, Neuville rijdt in Masters iedereen naar huis

Na afloop van de eerste dag van de Ypres Rally rijdt Craig Breen (VW Polo R5) aan de leiding. Breen heeft 24.5 voor op eerste achtervolger Kevin Abrring (VW Polo R5). BK-leider Kris Princen (VW Polo R5) vervolledigt het VW succes, hij is derde op 28.1 van zijn gelegenheidsteamgenoot. In de Rally Masters domineert Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) de wedstrijd. Neuville heeft 52.5 voor op Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC).

Abbring legde vrijdagnamiddag meteen zijn kaarten op tafel. De Nederlander won drie ritten op rij en sloop beetje bij beetje weg van de concurrentie, tot hij in de vierde rit in de fout ging en de leiding moest afstaan aan Breen. In de eerste rit van de tweede lus reed Abbring lek. Hij verloor 17 seconden en zag zijn achterstand op Breen toenemen tot 20.1. Abbring won nog wel de zevende rit, maar in de twee daaropvolgende klassementsritten was Breen opnieuw de snelste. Princen volgde de debatten vanuit een bevoorrechte positie.

De top drie is een klasse te sterk voor de andere deelnemers. Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) volgt als vierde op 52.2, al had die kloof iets kleiner kunnen zijn. Hij reed in de eerste rit lek en moest meteen 11.2 prijsgeven. Elfvoudig winnaar Freddy Loix (Skoda Fabia R5) is na een voorzichtig wedstrijdbegin opgeklommen naar de vijfde plaats, op 59.9 van Breen. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) sluit de eerste wedstrijddag af als elfde. De Oost-Vlaming reed tijdens de eerste doortocht op de Kemmelberg lek en verloor 55.6.

Bij de Masters staat er geen maat op Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. Bouffier wordt als tweede helemaal naar huis gereden. In vergelijking met de R5 wagens die deelnemen aan het BRC is Neuville per klassementsrit gemiddeld 10 seconden sneller.

Zaterdag krijgen de deelnemers nog veertien klassementsritten voor de wielen geschoven. In de Masters zijn dat er zeven. De Ypres Rally eindigt zaterdagavond omstreeks 21u00.

bron: Belga