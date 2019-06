Bende Van Nijvel – “Abdelkader Belliraj als leider van de bende slaat nergens op”

Dat Abdelkader Belliraj, de Belgische Marokkaan uit Evergem die in Marokko veroordeeld werd tot levenslang voor terrorisme, de leider zou geweest zijn van de Bende van Nijvel, is “fake news”. Dat zegt Abderrahim Lahlali, de advocaat van de familie van Belliraj. “De familie is onthutst want dit slaat nergens op. Er is vandaag telefonisch contact geweest met Abdelkader Belliraj, die verbaasd is, maar wel bereid om daarover ondervraagd te worden in het kader van een uitleveringsprocedure.” Het Nieuwsblad berichtte vrijdag over een piste van een hoge federale ambtenaar. Die stelt dat de Bende van Nijvel een Belgische terreurcel zou geweest zijn die afhing van de internationale terreurorganisatie Abu Nidal. Abdelkader Belliraj zou als agent van Abu Nidal in België de leider van de bende geweest zijn en Ali Aarras, die momenteel in een Marokkaanse cel zit, zou de “reus” van de bende geweest zijn.

Abdelkader Belliraj werd in 2008 in Marokko opgepakt. Hij bekende daar dat hij in de jaren 80 en 90 zes politieke moorden pleegde in België, maar hij trok die later terug in en zei dat hij gefolterd werd. Het ging onder meer over de moord op de imam van de Brusselse Grote Moskee en de moord op de Joodse dokter Joseph Wybran, beide in 1989. Hij werd in Marokko tot levenslang veroordeeld voor terrorisme.

bron: Belga