Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 – Trump heeft VS in “verschrikkelijke situatie” geplaatst

President Donald Trump heeft de Verenigde Staten in een “verschrikkelijke situatie” gestort. Dat stelde Joe Biden op het tweede televisiedebat van de Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 in Miami, in Florida. Naast Biden, kruisten onder meer ook de zwaargewichten Bernie Sanders, Kamala Harris en Pete Buttigieg de degens. “Donald Trump heeft ons in een vreselijke situatie geplaatst. Er is een enorme loonsongelijkheid”, verklaarde de voormalige vice-president van Barack Obama, die volgens peilingen op kop staat met zijn campagne waarin hij focust op de bescherming van de middenklasse.

Sanders noemde de huidige Amerikaanse president een “pathologische leugenaar” en een “racist”.

Bij de Democraten zijn er 25 kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2020. Door dat hoge aantal vonden er twee televisiedebatten plaats. Het eerste werd woensdag al uitgezonden.

Bron: Belga