AC Milan moet komend seizoen kruis maken over Europees voetbal

AC Milan mag komend seizoen (2019-2020) Europa niet in. De Italiaanse traditieclub wordt bestraft vanwege inbreuken op de regels van de financial fair-play. Dat maakte het Internationale Sporttribunaal (TAS) in Lausanne vandaag bekend. Milan eindigde vorig seizoen als vijfde in de Italiaanse competitie. Daarmee plaatste de club van Lucas Biglia (ex-Anderlecht) zich voor de poulefase van de Europa League.

Het TAS bevestigt vandaag dat Milan wordt bestraft voor het overtreden van de financiële regels in de periode 2015-2018.







bron: Belga