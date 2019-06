2018 was topjaar voor stakingen

Geen enkele regering lokte in de voorbije twee decennia meer stakingen uit dan de regering-Michel. In 2018 zijn er 422.249 dagen niet gewerkt, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) waar De Standaard vandaag over bericht. In de voorbije drie decennia werden er in een doorsnee jaar 238.000 dagen gestaakt. Maar de grote stakingsijver was onder de regering-Michel vaste prik. In 2014, bij de start van de Zweedse coalitie, waren er 853.000 stakingsdagen.

Daarmee is de Zweedse coalitie de meest met stakingen bekampte regering sinds Dehaene I, die met zijn Globaal Plan om België in de euro te loodsen stevige besparingen doorvoerde.







Niet alle stakingen zijn politiek gemotiveerd: in november was er bijvoorbeeld een meerdaagse staking bij bpost. Maar de grote politieke stakingen wegen in de cijfers wel erg zwaar door. Zo werd onder meer geprotesteerd tegen het optrekken van de leeftijd voor pensioen en brugpensioen, het aanpassen van de wet van 1996, de indexsprong, de loonnorm, de flexibilisering, de besparingen en de verhoogde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

bron: Belga