Vijf tips om okselvijvers en andere zweetpoelen te vermijden

Het wordt morgen weer tropisch warm dus dat wordt zweten geblazen. Op zich is transpiratie een heel natuurlijk fenomeen waar iedereen weleens mee te maken krijgt, maar toch wil je liever niet met enorme okselvijvers rondlopen. De hele dag in een ruimte met airco blijven is een van de mogelijke oplossingen, maar wij geven je er nog vijf andere.

1. Natuurlijk materiaal

Synthetische stofjes kan je bij temperaturen van boven de 30 graden best vermijden. Ze laten je huid immers niet ademen, waardoor je het alleen maar warmer krijgt en nog meer gaat zweten. Kies liever voor licht katoen, linnen of zijde. De wind kan hier makkelijk doorheen en zo vermijd je ook nog eens onaangename luchtjes, wat altijd mooi meegenomen is.

2. Motiefjes







Slecht nieuws voor zij die houden van effen stoffen. Okselvijvers zie je namelijk heel wat minder duidelijk in kleding met een motiefje, want die bloemen, stippen en strepen leiden de aandacht makkelijk af. Ben je toch echt geen fan van drukke prints, dan kies je best voor effen wit of zwart – daar blijft je zweet namelijk ook goed verborgen.

3. Okselpads of inlegkruisjes

Heb je echt heel veel last van okselvijvers, dan is het een goed idee om okselpads aan te schaffen. Dat zijn katoenen schijfjes die je onder je oksel in je kleding bevestigt en die zo het overtollige vocht opvangen. Je kan kiezen voor de wegwerpvariant, die je in je T-shirt plakt en nadien weggooit. Een andere optie zijn de herbruikbare okselpads die je in je kleding naait. Heb je geen speciale pads in huis? Dan kan je ook eens proberen om een (stuk van een) inlegkruisje te gebruiken.

4. Antiperspirant

Deodorant kennen we allemaal. Je spuit het middeltje onder je oksels om vieze geurtjes te vermijden, maar tegen het zweet op zich helpt het niet. Wil je voor een dagje verzekerd zijn van droge oksels, dan kan je antiperspirant gebruiken. Dat product sluit je poriën tijdelijk af zodat er geen zweet uit kan komen. Na een wasbeurt werken je zweetklieren trouwens weer helemaal normaal.

5. Ontspan

Letterlijk en figuurlijk. Zware lichamelijke inspanningen kan je beter vermijden als je geen okselvijvers wil krijgen, zover is zeker. Maar ook stress zorgt ervoor dat je meer gaat transpireren en bovendien stinkt dat zweet ook meer dan ‘gewone’ transpiratie. Leg je dit weekend dus lekker met een boek in de schaduw en ontspan, dan komt het wel goed met die okselvijvers.