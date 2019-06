VIDEO. Sushi maken was nog nooit zo makkelijk

Sushi is heerlijk, maar het prijskaartje is minder aanlokkelijk. Niet iedereen heeft het geld om regelmatig toe te geven aan zijn of haar sushi craving. En zelf aan de slag gaan in de keuken is veel te moeilijk… toch? Wel, dit is de lifehack waar je al jaren op zat te wachten.

Het YouTube-kanaal Goodfood kwam op de proppen met een geniaal makkelijke manier om zelf je sushi in elkaar te draaien. Natuurlijk zijn er ook meer professionele methodes om dit aan te pakken, maar daar heeft niet iedereen tijd of geduld voor.

IJsblokjes







Het enige wat je voor dit gerecht nodig hebt, zijn een rechte plastic ijsblokjesvorm, vershoudfolie en ingrediënten naar keuze. Van avocado tot aardbei: alles kan, dit is de uitgelezen kans om je droomsushi samen te stellen. Leg eerst de vershoudfolie in de vormpjes en druk ‘gat per gat’ een beetje aan. Doe vervolgens de ingrediënten in de vormpjes en werk af met een portie gekookte rijst. Zet het geheel een tiental minuten in de frigo, keer het vormpje om op een bord of plank en verwijder de vershoudfolie. Smakelijk!