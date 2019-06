TIPS & TRENDS. 3 x zomers likkebaarden

Uitgebreid dineren op een meer, barbecueën op een dak of ‘gewoon’ brunchen op een hip terras. Deze zomer haal je alles uit de Belgische gastronomie. Voor elke portefeuille wat wils!

Dinner on the Lake







Lekker eten smaakt nog beter op een idyllische locatie. Deze tête-à-tête op het midden van een meer lost je stoutste verwachtingen in. Dinner on the Lake strijkt deze zomer neer op twee locaties, in De Pinte, bij Gent, en in Maasmechelen. Een bootje brengt jou en je gezelschap naar een luxueus vlot met twee verdiepingen, bestand tegen alle grillen van de weergoden. Daar geniet je van een aperitief, een amuse-bouche, een driegangenmenu – verzorgd door sterrenchefs als Viki Geunes – en natuurlijk de zonsondergang. Een ervaring om U tegen te zeggen.

Hageland 9, 9840 De Pinte

Zetellaan 38, 3630 Maasmechelen

Velvet Peck

Brussel heeft er een nieuw Peck-broertje bij. Café Velvet gaat sinds kort in zee met de Peck-familie en combineert de Colombiaanse koffie voortaan met Eggs Benedict, hartige wafels en plantaardige hamburgers. De grootste troef van de nieuwe Peck-telg is de locatie op de hippe Vismarkt, mét zonnig terras. Voor wie de hele dag door wil brunchen!

Brandhoutkaai 27, 1000 Brussel

Black Smoke

Wie zomer zegt, zegt barbecue. Helaas is niet iedereen gezegend met een tuin waarin al je vrienden passen. Brouwerij De Koninck in Antwerpen nodigt je daarom uit in hun rooftoprestaurant Black Smoke, met lamsribbetjes en gefrituurde tortilla’s met gerookte chorizo om je vingers bij af te likken.

Boomgaardstraat 1, 2018 Antwerpen

Janne Vandevelde