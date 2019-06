Eerste spannende details over nieuw seizoen ‘Undercover’ bekend

De opnames voor het tweede seizoen van de hitreeks ‘Undercover’ zijn momenteel aan de gang. De nieuwe afleveringen maken een sprong in de tijd naar een onderzoek naar internationale wapenhandel. Anna Drijver (Kim de Rooij) en Tom Waes (Bob Lemmens) zullen de zaak weer tot op het bot uitspitten.

Goed nieuws voor fans van de serie ‘Undercover’. De afleveringen voor het nieuwe seizoen worden op dit moment opgenomen. In de hoofdrollen zullen opnieuw Anna Drijver (als Kim de Rooij) en Tom Waes (als Bob Lemmens) te zien zijn. Het verhaal volgt niet meteen op dat van het eerste seizoen en springt vooruit naar enkele jaren later. De Rooij werkt intussen voor een mensenrechtenorganisatie en komt samen met Lemmens een internationaal netwerk van wapensmokkelaars op het spoor. Er zit niets anders op dan weer undercover te gaan.

“Ik mag nog niet veel zeggen, maar het wordt weer superspannend”







Waes is helemaal in zijn nopjes met het nieuwe scenario. “Ik speel opnieuw undercoveragent Bob Lemmens, die na de emotionele gebeurtenissen van seizoen één na lange tijd opnieuw afspreekt met z’n collega Kim”, vertelt de acteur aan Variety. “Dus Anna Drijver is er ook weer bij, en dat is heerlijk, want ze is naast een topactrice intussen ook een goeie vriendin geworden. Het weerzien is ook de scène die we eerst zullen draaien. Over het verhaal mag ik nog niet veel zeggen, maar het wordt weer superspannend. De scenaristen hebben zichzelf weer overtroffen.”

De reeks was een hit in Vlaanderen en in Nederland, waar het volledig te zien was op Netflix. Het werd via de streamingreeks ook vaak bekeken in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Amerika. Het nieuwe seizoen zal waarschijnlijk bestaan uit tien afleveringen en in het voorjaar van 2020 op televisie komen. Naast Waes en Drijver zullen nog andere bekende koppen hun opwachting maken, waaronder Wim Willaert, Sebastien Dewaele, Ruth Becquart en Chris Lomme.