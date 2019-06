CHECK-IN. Acht verborgen plekjes in Berlijn

Berlijn heeft vele gezichten. Sommige daarvan toont de stad meteen, voor andere moet je wat dieper graven. Kleine steegjes zal je in de Duitse hoofdstad niet vinden en daarom komt de stad voor nieuwelingen maar al te vaak ongezellig over. In de oneindig lijkende straten verstoppen de pareltjes zich soms iets te goed. Wil je het echte Berlijn ervaren, dan moet je haar geheimen kennen.

Tekst en foto’s door Camille Van Puymbroeck

The Cat’s Pajamas







Door het snel toenemende toerisme is een goed hotel vinden een uitdaging op zich. Zeker als je geen fortuinen te besteden hebt en toch degelijk gehuisvest wil zijn. The Cat’s Pajamas is eigenlijk een jeugdherberg, maar het heeft niets gemeen met het gemiddelde lawaaierige hostel. Je kan kiezen voor een slaapzaal of een privékamer en die zijn allemaal even licht en aangenaam. Je waant je haast in een boetiekhotel. Het ontbijt is dan wel weer bescheiden, maar dat zit toch niet inbegrepen in de prijs dus trek er vooral op uit en geniet ergens anders van een Frühstück.

Roamers

Een degelijke Frühstück (de Berlijnse variant van het ontbijt) mag je niet overslaan tijdens je verblijf. Ben je net als de gemiddelde hipster dol op brunchen, dan moet je bij Roamers zijn. Of je nu houdt van een gezonde hap of een regelrechte suikerbom: alles is hier om je vingers bij af te likken. De plaatsen zijn beperkt, dus zorg dat je bij openingstijd voor de deur staat. Laat je vooral verleiden door de doordringende koffiegeur want die – hoe kan het ook anders – stelt allesbehalve teleur.

Rent a Bike 44

Berlijn is geen stad om te voet te veroveren. Het openbaar vervoer is goed ontwikkeld en brengt je snel overal naartoe, maar bij mooi weer is er niets zo leuk als de fiets. Bij Rent a Bike 44 huur je tweedehands exemplaren, die door het team helemaal werden hersteld. Dat is niet alleen goedkoop, maar bovendien steun je ook een sociaal project. Al het personeel dat hier aan de slag is, belandde immers dankzij Rent a Bike 44 weer op de arbeidsmarkt.

Tempelhof

Heb je net een fiets gehuurd, dan kan je meteen doorrijden naar Tempelhof. Deze voormalige luchthaven is wat mij betreft een perfecte metafoor voor de hele stad. Ruimtelijk, netjes, maar ook een beetje bizar en bovenal sociaal. De hele dag door komen mensen hier naartoe om te fietsen, lopen, skaten, vliegeren, aperitieven, tuinieren… Op Tempelhof is alles mogelijk. Voor een optimale ervaring ga je op voorhand even langs de winkel voor een biertje en een snack. Veel kans dat je op Tempelhof de tijd uit het oog verliest.

Teufelsberg

De historische restanten liggen in Berlijn voor het oprapen. Helaas zijn vele daarvan overspoeld door toeristen. Een fietsritje onder de Brandenburger Tor verandert al snel in een heuse botsauto-ervaring. Door de afgelegen locatie blijft Teufelsberg tot nog toe gespaard van de hordes toeristen. Na een lange rit met de S-Bahn moet je nog een halfuur wandelen tot je het voormalige Amerikaanse afluisterstation bereikt. Daar krijg je gelukkig ook wat voor terug. Graffitikunstwerken, apocalyptische taferelen en een onbetaalbaar uitzicht zijn slechts enkele van Teufelbergs troeven. Heden en verleden komen hier op bizarre wijze samen en dat is toch wel uitzonderlijk.

Soviet War Memorial

Nog een restant van Berlijns tumultueuze verleden. Het Soviet War Memorial ligt in het voormalige Oost-Berlijn, midden in het Treptower park. Uit het niets doemt er plots een gedenkplaats van imposante afmetingen op. De grootheidswaanzin van de USSR wordt hier in al z’n glorie samengevat. Bij zonsondergang ben je hier nagenoeg alleen en die desolaatheid draagt bij aan de vervreemdende sfeer. Dwaal rond, ga zitten met een flesje bier in de hand of sta gewoon met je mond vol tanden.

Chapter One Coffee

Bij Chapter One Coffee houden ze het simpel. Hier geen avocadogerechten, geen bizarre frappuccino’s en zelfs geen toilet. Alleen koffie, enkele zoetigheden en een minimum aan tafeltjes. Dat zorgt ervoor dat je hier vooral echte Berlijners tegen het lijf loopt, die hun dagelijkse dosis cafeïne komen nuttigen. Niet alleen het aanbod, maar ook het interieur is een waar walhalla voor minimalisten. Je komt helemaal rustig, zij het ietwat trillerig door de koffie, weer naar buiten.

Photoautomat

Als je enkele dagen door de stad hebt gewandeld, heb je vast wel gemerkt dat er overal aftandse fotocabines staan. Die zijn een restant in zwart-wit van het Berlijn in de jaren 50 en 60. Sinds 2004 zijn ze weer in ere hersteld, hoewel de ervaring leert dat niet elk exemplaar even vlot werkt. Toch loont het de moeite om je voor enkele minuten achter de rode gordijntjes te verbergen voor de buitenwereld. Een stuk van twee euro erin, vier keer je beste poses bovenhalen in het oh zo kleine kotje en dan kan het wachten beginnen.