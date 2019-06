Wout van Aert trekt met topconditie naar de Tour: “Deze vorm nog wat aanhouden”

Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) was ontegensprekelijk de beste tijdens het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de eliterenners met contract. De 24-jarige haalde het in Middelkerke, na 38,3 kilometer, in een tijd van 44:47. Goed voor een gemiddelde van 51,30 km/u. Van Aert imponeerde dit seizoen al een eerste keer door de tijdrit in de Dauphiné op zijn naam te schrijven. Daags nadien won hij ook nog een etappe. De veldrijder mag van zijn team bovendien opdraven in de Tour de France, die volgende week start in Brussel. Ik hoop deze vorm nog een tijdlang te kunnen aanhouden, zeker in de Tour. Mijn hoogtestage levert echt wel wat op”, vertelde de renner van Jumbo-Visma.

Voor Van Aert was het de eerste Belgische titel tijdrijden. “Dit shirt is toch wel iets heel speciaals voor mij. In het veldrijden pakte ik er al een paar, maar ik vond het naar mijn mening te lang geleden dat ik nog eens een tricolore trui om de schouder had. Nu lukt dat in het tijdrijden. Ik ben ook niet echt verrast. Zeker na mijn zege in de Dauphiné had ik van dit BK wel bewust een doel gemaakt. Ik kom dus niet uit de lucht vallen dat ik hier op het hoogste schavotje sta.”







Wout van Aert deelde zijn tijdrit perfect in en kon in de slotronde echt wel uitpakken. “In de laatste ronde reed ik niet sneller. Minder verzwakken in die laatste omloop is een betere omschrijving”, lachte hij. “Ik probeerde bij de stukken wind tegen toch wel fiks door te geven en over de limiet te gaan. Bij de stroken met wind in de rug maalde ik de grote molen rond. In de laatste rechte lijn gaf ik alles vol door. Het ging misschien zelfs iets beter dan verwacht. Ik maak ook progressie in het tijdrijden. Ik kreeg de eerste ronde mee dat Yves Lampaert de beste tijd had. Daarna werd het duidelijk dat de strijd om de titel tussen ons twee zou gaan.”

bron: Belga