Warmste junidag ooit in Frankrijk: 41,9 graden in departement Gard

In de gemeente Saint-Julien-de-Peyrolas, in het Zuid-Franse departement Gard, is de temperatuur vandaag gestegen tot 41,9 graden. Het gaat om de hoogste temperatuur ooit gemeten in de maand juni in Frankrijk, meldt Météo-France. Het vorige record dateerde van 21 juni 2003, toen een temperatuur van 41,5 graden werd gemeten in Lézignan-Corbières. Ook de gemiddelde temperaturen breken records in Frankrijk. Gisteren steeg de gemiddelde temperatuur tot 35 graden, 0,7 graden meer dan het vorige record van 34,3 graden op 30 juni 1952. Donderdag werd met 35,7 graden ook dat record gebroken. In verschillende steden, zoals Toulouse en La Rochelle, steeg de temperatuur boven de 40 graden.

De warmste dag ooit in Frankrijk was 12 augustus 2003. Toen steeg het kwik tot 44,1 graden. Volgens Météo-France kan dat record vrijdag gebroken kunnen worden. Voor de eerste keer ooit is voor morgen code rood afgekondigd vanwege de hitte in vier departementen, waar de temperaturen kunnen oplopen tot 42 à 45 graden.







Treinmaatschappij SNCF heeft reizigers aangeraden om hun verplaatsingen voor vrijdag uit te stellen of te annuleren vanwege de hittegolf. Tot zondagavond kunnen reizen met de TGV of de intercity-treinen kosteloos omgeboekt of geannuleerd worden.

Bron: Belga