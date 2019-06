VS ontwikkelen conventionele wapens

De Verenigde Staten zijn gestart met de ontwikkeling van conventionele raketten en focussen zich ook op hun raketafweersystemen, tegen de dreiging van nieuwe Russische raketten die kernkoppen kunnen dragen. Dat kondigde de pas aangestelde Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, aan op het hoofdkwartier van de NAVO. Washington zal wel het nucleaire wapenverdrag voor middellangeafstandsraketten (INF) “tot de laatste minuut” blijven respecteren. De Verenigde Staten en de NAVO roepen Rusland al enige tijd op zich opnieuw te schikken naar het INF. De afgelopen jaren beschuldigen ze Moskou ervan de raketten 9M729 (of SSC-8 in NAVO-jargon) te hebben ontwikkeld, die een reikwijdte van meer dan 500 kilometer hebben en zowel een conventionele als nucleaire capaciteit hebben. Rusland heeft nog tot 2 augustus om het verdrag te redden, waarschuwde NAVO-baas Jens Stoltenberg al meermaals. Daarna houdt het verdrag op te bestaan.

Esper beklemtoonde dat de Verenigde Staten zich aan het INF zullen houden “tot de laatste minuut”. Tegelijk worden wel de raketafweercapaciteiten ontwikkeld, net als conventionele raketten, maar “geen nucleaire”, zei hij.







De minister wees nog op het risico dat de landen op het Europese continent lopen door die Russische raketten. “Met die raketten zijn de Europese landen constant in gevaar. Daarom zoeken we nu samen antwoorden binnen de NAVO”, zei hij na afloop van de ministeriële vergadering bij de verdragorganisatie. “Het is een gevaarlijke realiteit waar Rusland voor heeft gekozen door de raket SSC-8 te ontwikkelen.” Hij verzekerde nog dat de VS de NAVO altijd zullen helpen zich aan te passen aan de agressie uit Rusland.

Het bilaterale INF-verdrag (Intermediate Range Nuclear Forces of nucleaire middellangeafstandssystemen) uit 1987 verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd. Washington kondigde in februari formeel aan zich uit dat verdrag terug te trekken. Een dag later volgde Rusland dat voorbeeld.

bron: Belga