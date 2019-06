VS: “Haal Belgische IS-strijders terug”

De Verenigde Staten sporen ons land aan Belgische IS-strijders en hun families te repatriëren uit detentiekampen in Syrië. Washington vreest dat ze opnieuw ontsnappen. Dat vernam De Morgen van een topfunctionaris van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bericht staat ook te lezen in Het Laatste Nieuws. “De beste manier om te verhinderen dat jullie foreign terrorist fighters (ftf’s) ooit naar het slagveld of naar terreurcellen terugkeren, is ze repatriëren om bij jullie te berechten.” Met deze boodschap spoort een topfunctionaris van het State Department vanuit Washington in een gesprek met De Morgen onze regering aan haast te maken met de repatriëring van de gevangen Belgische Syrië-strijders, wier aantal de VS nog op “maximaal honderd” schatten. De voorbije jaren trokken 292 strijders vanuit ons land naar Syrië, van wie er minstens 142 sneuvelden.

Het zit Washington hoog dat België en andere EU-landen talmen. “Het ontbreekt jullie aan politieke wil om ze te repatriëren. Op basis van mijn gesprekken verzeker ik u dat er ook bij Belgische aanklagers bereidheid en grond is om de Belgische IS-strijders bij jullie te berechten. Velen zijn zelfs al veroordeeld.” Het excuus dat de repatriëring logistiek te complex is, gaat er ook niet in. “Wij willen helpen. We maakten in onze contacten al duidelijk dat de VS klaar staan om België bij te staan bij de repatriëring van ftf’s.”







De functionaris dringt ook aan op het terughalen van vrouwen en kinderen. “Kinderen zijn slachtoffers, of ze geradicaliseerd zijn of niet. Het is frustrerend voor de VS dat de EU, die zo lang de vaandeldrager is geweest van mensenrechten en rechtsorde, nu niets doet aan de humanitaire catastrofe in Noord-Syrië.”

bron: Belga