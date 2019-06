Vlaamse formatie – CD&V kreeg nieuwe uitnodiging van informateur De Wever

CD&V heeft van Vlaams informateur Bart De Wever een uitnodiging gekregen voor een nieuw gesprek over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Dat bevestigde CD&V-voorzitter Wouter Beke donderdagavond. CD&V mocht al drie keer langsgaan bij de N-VA-voorzitter. Als voorzitter van de grootste partij kreeg N-VA-voorzitter De Wever na de verkiezingen het initiatief voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Hij voert discreet gesprekken met andere partijen, inclusief Vlaams Belang. N-VA en Vlaams Belang alleen beschikken samen niet over een meerderheid. Maar CD&V en Open Vld zien samenwerking met het Vlaams Belang niet zitten.

De Wevers partijgenoot Peter De Roover zei woensdag dat CD&V en Open Vld duidelijk moeten maken op welke inhoudelijke gronden zij niet met het Vlaams Belang willen besturen.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten herhaalde woensdag meteen dat de uitgangspunten van Vlaams Belang haaks op die van Open Vld staan. Nu herhaalt ook CD&V-voorzitter Wouter Beke dat CD&V niet met Vlaams Belang wil regeren.

“De informateur mag spreken met wie hij wil, maar hij kent ons standpunt over samenwerking met het Vlaams Belang”, zei Beke. “Wij verwachten ook respect”, voegde CD&V-viceminister-president Hilde Crevits eraan toe.

Of ook Open Vld een nieuwe uitnodiging heeft gekregen, is voorlopig niet duidelijk.

bron: Belga