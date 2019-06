De Verenigde Staten zoeken geen oorlog met Iran, verzekerde de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper, na een vergadering van de ministers van Defensie bij de NAVO. Washington vraagt de Europese bondgenoten om Iran aan te manen plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. “We willen dat Iran terugkeert naar het pad van de diplomatie en dat Iran opnieuw plaatsneemt aan de onderhandelingstafel”, aldus Esper tijdens een persconferentie op het Brusselse hoofdkwartier van de verdragsorganisatie.

Washington wil een ontmoeting tussen de Verenigde Staten, hun partners en Iran. President Donald Trump lanceerde die oproep de afgelopen dagen. “De Europeanen moeten deze diplomatieke oplossing ondersteunen”, aldus de minister. Hij beklemtoonde wel dat de VS alles zullen doen om hun belangen en die van hun partners in de regio te beschermen.







Om een escalatie van de spanningen te vermijden, riep Esper Teheran op om de vrijheid van scheepvaart in de Perzische Golf te verzekeren. Hij hekelde nog de blokkade van zes vaartuigen en de vernietiging van een Amerikaanse drone “in internationaal luchtruim”.

De Amerikaanse minister kondigde ook aan dat hij in juli terugkeert naar de NAVO, om de bondgenoten te briefen over de evolutie van de situatie met Iran en om het Amerikaanse perspectief te geven op wat de afgelopen drie maanden is gebeurd tussen Iran en de VS.

bron: Belga