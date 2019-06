Tweede dodelijk slachtoffer gevonden na ontploffing appartementsgebouw Wenen

Reddingswerkers hebben donderdagavond een tweede dodelijk slachtoffer onder het puin gevonden na een explosie in een appartement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In de nacht van woensdag op donderdag werd al het lichaam van een 29-jarige vrouw gevonden in het gebouw. De verwoestende ontploffing gebeurde woensdagnamiddag, en veroorzaakte een groot gat in de voorgevel van het gebouw uit de jaren vijftig.

Veertien mensen konden levend vanonder het puin gehaald worden, maar twee van hen raakten ernstig gewond.

Het tweede dodelijke slachtoffer, een man, kon nog niet geïdentificeerd worden, aldus de politie.

De autoriteiten onderzoeken of de ontploffing een gasexplosie was.

bron: Belga