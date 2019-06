Tien Democratische kandidaten nemen het tegen elkaar op in eerste televisiedebat

Tien van de meer dan twintig Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 hebben het gisteravond in Miami tegen elkaar opgenomen, in het eerste televisiedebat van de verkiezingsrace. De hoofdrol was weggelegd voor senator Elisabeth Warren, die het van de tien het beste doet in de peilingen. Aan het eerste van de twee debatten tussen Democratische kandidaten namen drie vrouwen en zeven mannen mee, en dat twee uur lang.

Heel wat thema’s kwamen aan bod, zoals het klimaat, de drugscrisis en de kloof tussen arm en rijk. Ook het migratiebeleid werd besproken, een dag na het verschijnen van een foto van een jonge Salvadoraanse vader en zijn dochtertje die beiden verdronken in de Rio Grande-rivier aan de grens tussen de VS en Mexico, tijdens hun vluchtpoging naar Amerika. Bijna alle kandidaten zeiden dat ze een einde zouden maken aan het controversiële beleid van huidig president Donald Trump om families van elkaar te scheiden aan de grens.







Wanneer het ging over gezondheidszorg toonden enkel Elisabeth Warren en de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio zich voorstander van een door de staat gerunde gezondheidszorg, in plaats van een private ziekteverzekering.

Trump, die herverkozen wil worden, maakte op Twitter slechts één woord vuil aan de inhoud van het debat: “SAAI!”. In een andere tweet nam hij zender NBS op de korrel, omdat er zich technische problemen voordeden tijdens de uitzending.

Vanavond vindt een tweede debat plaats, waarin onder meer vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders hun opwachting zullen maken.

Bron: Belga