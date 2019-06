Red Lions ontmoeten opnieuw Nederland in halve finales

De Belgische hockeymannen spelen morgenavond (om 20u00) in Amstelveen hun halve finale van de Hockey Pro League tegen gastland Nederland. De Red Lions, nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen, beëindigden de reguliere competitie in de Pro League als tweede, na Australië. Nederland werd derde, maar won wel twee maal van de Lions. Het team van bondscoach Max Caldas kent voor de Belgen geen geheimen meer. De Derby der Lage Landen stond de laatste drie jaar telkens op het programma bij de laatste vier in grote toernooien. De reeks begon in 2016 tijdens de halve finales van het olympisch hockeytoernooi in Rio de Janeiro. De manschappen van Shane McLeod behaalden toen een 3-1 zege en historische kwalificatie voor de finale, waar Argentinië uiteindelijk te sterk bleek.

Nederland nam een jaar later revanche in de halve eindstrijd van het EK. In het Wagener Stadion in Amstelveen – waar ook vrijdag gespeeld wordt – wonnen onze noorderburen met 4-2 om later ook de Europese titel te pakken. Voor de Belgen was het een zware slag want in de groepsfase hadden de Lions Nederland nog verpletterd met 5-0.







De laatste onderlinge confrontatie op een groot toernooi vond in december vorig jaar plaats in India. De Red Lions schreven er opnieuw geschiedenis door de wereldtitel te veroveren na een zege met shoot-outs in de finale tegen Nederland.

Dit jaar waren onze noorderburen de eerste om de ongeslagen reeks van negentien wedstrijden van de Lions te doorbreken. Begin juni won Nederland in Antwerpen met 0-4, een dag later werd in ’s Hertogenbosch opnieuw gevierd met 4-3. Met de recente 0-2 nederlaag tegen Australië waren dat meteen de enige drie verliespartijen voor de Belgische hockeymannen in de Pro League.

De winnaar van de Derby der Lage Landen speelt zondagavond (om 17u00) de finale van de Pro League. De tegenstander daarin wordt de winnaar van de andere halve finale, tussen Australië en Groot-Brittannië, die vrijdag om 17u15 wordt gespeeld. De troostfinale wordt zondagnamiddag (om 14u30) afgewerkt.

