PS en Ecolo starten tweedaagse gesprekken met middenveld

PS en Ecolo zijn vandaag in Brussel gestart met hun consultatiegesprekken met het maatschappelijk middenveld. De gesprekken passen in de vorming van een nieuwe Waalse regering en regering van de Franse Gemeenschap. PS en Ecolo beschikken samen niet over een meerderheid, maar werken aan een minderheidsregering die steun zoekt in het parlement. Gedurende twee dagen willen de onderhandelaars van PS en Ecolo spreken met onder meer de onderwijsnetten, ngo’s, arbeidsorganisatie Forem, enzovoort.

“Vandaag zullen we de eerste reacties vanuit het middenveld krijgen. Ze kunnen reageren op de assen die wij naar voor hebben geschoven voor onze toekomstige regeerverklaringen. Dat is een primeur. Ik ga er daarom van uit dat vandaag en morgen alles gespeeld zal worden”, zo zei Ecolo-onderhandelaar Jean-Marc Nollet bij zijn aankomst aan het parlement van de Franse Gemeenschap.







Morgen verhuizen de gesprekken naar Namen.

bron: Belga