Probleem eikenprocessierupsen op weide Rock Werchter opgelost

Op de festivalweide van Rock Werchter heeft de Leuvense brandweer het probleem van de eikenprocessierupsen voorlopig opgelost. Het deel van het festivalterrein in de omgeving van de bomen bij het randpodium The Barn, dat kort na de middag ontruimd werd, is inmiddels weer vrijgegeven. Er zijn voor zover bekend geen klachten van festivalgangers binnengelopen. Dat meldt burgemeester Jelle Wouters (CD&V) van Rotselaar. “Het is de securitydienst die donderdagmiddag de aanwezigheid van de nesten aan de bomen ontdekte en onmiddellijk alarm sloeg. In dit warme weer breidt dergelijk probleem zich immers snel uit. Door een snelle interventie van de brandweer kon het vlug opgelost worden. Ook op de campings werden enkele nesten ontdekt en onschadelijk gemaakt. Eerdere controles de voorbije dagen op de aanwezigheid van de processierups leverden niets op”, aldus Wouters.

bron: Belga