Paul Manafort, ex-campagneleider van Trump, pleit onschuldig voor fraude

Paul Manafort, de gewezen campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft donderdag onschuldig gepleit voor fraude. Dat berichten lokale media. De 70-jarige Manafort zit al in de gevangenis nadat hij schuldig is bevonden aan samenzwering en beïnvloeding van getuigen. Manafort wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij een jarenlange fraude in hypotheken, “waarmee Manafort en anderen bedrijfsarchieven vervalsten om illegaal miljoenen dollar te verkrijgen”, verklaarde aanklager Cyrus Vance Jr in maart, wanneer de beschuldigingen werden bekendgemaakt.

Er werd eerder gespeculeerd dat Trump Manafort gratie zou verlenen, maar de president liet al weten dat hij dat niet zal doen. Trump kan hem wel gratie verlenen voor zijn vorige veroordelingen, waarbij het gaat om federale misdaden. Fraude in hypotheken wordt beoordeeld als een misdaad op het niveau van de staten en op dat niveau kan Trump niet ingrijpen.

Manafort was de eerste persoon die door Robert Mueller werd aangeklaagd in zijn onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.

