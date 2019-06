Nieuw op 1 juli – Proefproject om onnodige chemobehandelingen bij borstkanker te vermijden

In erkende borstkankerklinieken gaat vanaf 1 juli een proefproject van start om onnodige chemotherapie bij de behandeling van borstkanker te vermijden. De dure genetische test die het risico op herval kan bepalen bij patiënten na een borstoperatie, wordt tijdens het project volledig terugbetaald. Zo weten de patiënten of een verdere chemobehandeling nodig is. Concreet gaat het over MammaPrint- en Oncotype Dx-testen, die het risico op herval bepalen. Als dat risico laag is, doet chemotherapie meer kwaad dan goed. Het grote probleem was de kostprijs van de tests: 3.000 euro per persoon. Tijdens het proefproject zijn ze gratis.

Het proefproject is gelanceerd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block en loopt over drie jaar. Voor het project is een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt. De erkende borstklinieken beslissen zelf wie in aanmerking komt voor de gratis tests.

Jaarlijks krijgen zo’n 10.800 Belgische vrouwen borstkanker, maar volgens de nationale borstkankercampagne Think Pink stijgen de genezingskansen en liggen ze momenteel op meer dan 90 procent na vijf jaar.

bron: Belga