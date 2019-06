Nieuw op 1 juli – Onmiddellijk uitkering voor zieke zelfstandigen

Zelfstandigen die minstens een week niet kunnen werken omdat ze ziek zijn of een ongeval hadden, kunnen voortaan vanaf de eerste dag een uitkering krijgen. Dat zegt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv). Tot eind 2017 was er voor zelfstandigen een zogenaamde carenztermijn van een maand waarin ze geen uitkering konden krijgen voor arbeidsongeschiktheid. Dat had tot gevolg dat velen gewoon bleven doorwerken, hoewel ze daar eigenlijk niet toe in staat waren.

Begin 2018 werd die carenztermijn gehalveerd. Vanaf 1 juli wordt ze nu helemaal afgeschaft bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen. Dat betekent dat een zelfstandige die door ziekte of ongeval minstens een week buiten strijd is, vanaf de eerste dag een uitkering kan krijgen, zo bevestigt men ook bij ondernemersorganisatie Unizo. De uitkering begint te lopen vanaf de vaststelling door een dokter via het ziektebriefje.

De termijn om de arbeidsongeschiktheid aan te geven, daalt ook tot zeven dagen.

bron: Belga