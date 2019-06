Nieuw op 1 juli – Het kentekenbewijs steekt in een nieuw jasje

Het kentekenbewijs voor voertuigen in België wordt op 1 juli aangepast. De kleuren en het formaat blijven behouden, maar er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen. Enkele overbodige gegevens werden verwijderd, waardoor er meer plaats vrijkomt voor de resterende gegevens. Het lettertype kan daardoor worden vergroot, wat tot een betere leesbaarheid moet leiden.

De meeste verwijderde gegevens zijn verouderd of zijn eigenlijk bestemd voor de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Maar opmerkelijk is dat ook de CO2-waarde van het voertuig niet langer vermeld wordt. “Het is namelijk zo dat er verschillende CO2-waarden bestaan voor hetzelfde voertuig. Ze kunnen niet allemaal vermeld worden op het kentekenbewijs, maar ze blijven echter wel vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC), hetgeen een verplicht boorddocument is”, zo verduidelijk de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. “Deze waarden worden automatisch overgemaakt aan de regionale autoriteiten die belast zijn met de belastingen.”

De CO2-gegevens zijn ook beschikbaar via de pagina “Mijn voertuig, mijn plaat”, op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

