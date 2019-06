Nieuw op 1 juli – Aalmoezeniers en moreel consulenten in gevangenissen krijgen volwaardig sociaal statuut

Aalmoezeniers en moreel consulenten in de gevangenissen krijgen vanaf 1 juli een volwaardig sociaal statuut. De wijziging van het statuut kadert in de strijd tegen radicalisering. Vandaag kennen gevangenisaalmoezeniers en -consulenten een zogenaamde vlakke loopbaan met één loonsprong na 8 jaar dienst en bijna geen sociale rechten. Hun verloning werd bepaald op niveau C, dat is overeenkomstig met secretariaatspersoneel.

Volgens het nieuwe sociaal statuut kunnen ze betaald worden aan een loon dat toegang geeft tot niveau B. Met het toenemen van hun anciënniteit, komen ze tot de beginloonschalen van het niveau A.

Een beginnend aalmoezenier in de eerste weddeschaal verdient zo tussen de 1.392,23 en 1.518,80 euro netto per maand. Met acht jaar anciënniteit wordt dat tussen 1.873,13 euro en 2.043,42 euro per maand. Een hoofdaalmoezenier verdient tussen 2.444,54 en 2.666,78 euro netto per maand. Ze kunnen ook sociale rechten opbouwen en een beroep doen op zwangerschaps- of ziekteverlof.

De aanpassing kadert binnen aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie, die formuleerde dat radicalisering kan worden tegengegaan door aan de gedetineerden die daar behoefte aan hebben, een goede religieuze, spirituele of niet-confessionele begeleiding aan te bieden.

bron: Belga