Merkel beeft opnieuw hevig enkele uren voor vertrek naar G20

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag voor een tweede keer hevig gebeefd tijdens een officiële aangelegenheid. Dat gebeurde tijdens de inhuldiging van de nieuwe minister van Justitie Christine Lambrecht in de ambtswoning van president Frank-Walter Steinmeier, enkele uren voordat ze naar de G20 in Japan moet vertrekken. Merkel trilde zo’n twee minuten lang, terwijl ze stilstond naast Steinmeier. Ze probeerde het onder controle te houden door haar armen te kruisen. Er werd haar daarop een glas water aangeboden, maar dat weigerde ze. Toen ze weer in beweging kwam, ging het merkbaar beter met haar.

Vorige week dinsdag overkwam Merkel al eens hetzelfde bij de officiële ceremonie ter ere van het bezoek van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens haar entourage kwam dat omdat ze last had van uitdroging door het warme weer.







Het weer in Berlijn was vandaag relatief fris. Regeringswoordvoerder Steffen Seibert liet weten dat haar vertrek naar Osaka vandaag doorgaat zoals gepland. Over de reden van het beven zei hij niks.

Merkel wordt volgende maand 65 jaar. Ze is bezig aan haar laatste mandaat en zou uiterlijk in 2021 aftreden.

bron: Belga