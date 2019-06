Limburgse speurders voelen trainer Ivan Leko weer aan de tand

Ivan Leko, ex-trainer van Club Brugge, wordt deze voormiddag in het gebouw van de federale gerechtelijke politie van Limburg in Hasselt aan de tand gevoeld in kader van het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. Dat heeft zijn advocaat Walter Van Steenbrugge bevestigd. In het najaar van 2018 zat Leko al eens een nachtje in de cel, maar hij werd nadien weer vrijgelaten. Dinsdag ondervroegen de onderzoekers in Hasselt al ex-bondscoach Georges Leekens, ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker en ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck. De nieuwe reeks ondervragingen vindt plaats om de personen te confronteren met de verklaringen die de Servisch-Belgische makelaar Dejan Veljkovic aflegde in zijn rol als spijtoptant. Anderzijds is het de bedoeling van het federale parket om de verklaringen van de personen te toetsen aan de elementen van het onderzoek die tot nu toe verzameld zijn. Zo werd de 41-jarige Leko al eens ondervraagd over de wijze waarop hij betaald werd, toen hij als coach aan de slag was bij Oud-Heverlee Leuven (OHL). Veljkovic was toen zijn manager.

Ivan Leko is momenteel trainer bij de club Al Ain in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Leko krijgt in Hasselt bijstand van zijn raadsman Walter Van Steenbrugge.







bron: Belga