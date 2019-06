Ivan Leko urenlang ondervraagd

Rond 17.20 uur heeft Ivan Leko, de ex-trainer van Club Brugge, samen met zijn advocaat Walter Van Steenbrugge het gebouw van de federale gerechtelijke politie in Hasselt verlaten. Leko liet het woord over aan zijn advocaat, die de eerder verschenen berichten ontkende over de ontvangst van zwart geld bij het opstellen van bepaalde spelers. “Meneer Leko kijkt iedereen recht in de ogen. Hij heeft op alle vragen kunnen antwoorden en als er nog een procedure komt, zullen we ons kunnen verdedigen”, zei Van Steenbrugge. “In het verhoor is het er zelfs niet over gegaan dat hij geld ontvangen heeft om spelers op te stellen. Wij hebben onze volle medewerking verleend aan het onderzoek en ik begrijp niet dat journalisten zulke berichten de wereld insturen.”

Over wat het dan wel ging tijdens het verhoor wilde de advocaat niets kwijt.







bron: Belga