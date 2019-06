Festival Esperanzah! zal mogelijk niet meer in abdij van Floreffe kunnen plaatsvinden

Het festival Esperanzah! zal vanaf volgend jaar misschien niet meer plaatsvinden in de abdij van Floreffe. Dat zeggen de organisatoren, nadat daarover geruchten waren ontstaan. De historische locatie, waar regelmatig gewerkt wordt, zorgt voor problemen. “Ja, het is mogelijk dat de editie van 2019 de laatste is van Esperanzah! in de abdij van Floreffe”, zegt Jean-Yves Laffineur, directeur van het festival. “Maar ‘mogelijk’ wil niet zeggen dat het zeker is. De locatie is en blijft hoe dan ook onze prioriteit.”

De abdij, en de feeërieke sfeer die ze oproept, is ongetwijfeld een belangrijke factor voor het succes van het festival de voorbije zeventien jaar. Maar het eeuwenoude abdijcomplex, dat beschermd is, kan ook een rem zijn voor de organisatie voor een dergelijke festival.

“Ieder jaar zijn er renovatiewerkzaamheden en dat betekent dat er steeds meer verplichtingen en voorwaarden zijn inzake veiligheid”, zegt de organisatie. “Sommige zones moeten beperkt worden en soms zelfs volledig afgesloten voor het publiek. Dat was vorig jaar het geval met de kerk.”

In die specifieke context wordt er alles aan gedaan om de festivalgangers op de best mogelijke manier te ontvangen. Maar de organisatie erkent dat het ingewikkeld is en dat er wel degelijk nagedacht wordt om de editie van 2019 elders te organiseren. Maar er is nog geen mogelijke locatie gevonden.

Een ding is zeker: van 2 tot 4 augustus dit jaar gaat de achttiende editie van het festival wel degelijk door in de abdij van Floreffe.

bron: Belga