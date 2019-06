“Ergste bosbranden in 20 jaar in Catalonië”

Door zware bosbranden in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, is al 5.500 hectare land verwoest. Het gaat volgens de brandweer om de zwaarste brand in 20 jaar in de regio. De brand brak woensdag om 14.30 uur uit in de buurt van de gemeente Torre del Espanol. Een vijftigtal mensen werd geëvacueerd en verschillende wegen werden afgesloten. Op een boerderij kwamen meer dan 200 schapen om het leven.

Ongeveer 350 brandweerlieden, 230 militairen en 15 brandbestrijdingsvliegtuigen proberen de brand onder controle te krijgen. Het vuur verspreidde zich snel door de stevige wind en de hoge temperaturen, die opliepen tot 35 graden. Als het vuur niet onder controle geraakt, dreigt 20.000 hectare verwoest te worden.







De brand brak uit door de warmte die veroorzaakt is door de warme Saharawinden. Vandaag en morgen worden in Frankrijk, Spanje en Griekenland temperaturen van boven de 40 graden verwacht.

Bron: Belga