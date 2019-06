Drie keer zoveel terreurarrestaties in België in 2018

In de Europese Unie zijn er vorig jaar 16 jihadistische terreuraanslagen verijdeld, waarvan drie waarbij de verdachten chemische of biologische wapens wilden maken en gebruiken. Dat meldt Europol in het jaarlijkse “EU Terrorism Situation and Trend Report 2019”. In België werden 166 terreurverdachten opgepakt vorig jaar, het hoogste aantal in de Europese Unie na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en meer dan drie keer zoveel als in 2017. Bij zeven succesvolle jihadistische aanslagen vorig jaar in de EU vielen 13 doden, tegenover 62 dodelijke slachtoffers in 2017. In België ging het om de drie doden bij de aanslag op 29 mei 2018 in Luik, waarbij twee vrouwelijke politie-agenten en een student doodgeschoten werden door een geradicaliseerde gedetineerde op penitentiair verlof. De man werd gedood door de politie en IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.

In ons land werden vorig jaar in totaal 166 terreurverdachten opgepakt. Dat is het hoogste aantal na Frankrijk (310) en het Verenigd Koninkrijk (273). In 2017 werden volgens Europol in België 50 terreurverdachten opgepakt.







Het aantal verijdelde jihadistische terreuraanslagen is vorig jaar sterk toegenomen, zegt Europol-directeur Catherine De Bolle in het rapport. “Het gaat onder meer om pogingen om chemische of biologische stoffen te produceren en in te zetten. Dat toont de gedrevenheid aan waarmee individuen, cellen of netwerken terreurtactieken gebruiken om de gemeenschappen waarin ze leven te schaden.”

bron: Belga