Derwael: “Jammer van dat foutje op het einde”

Nina Derwael heeft zich zowel aan de brug als de op balk geplaatst voor de finale in het toestelturnen op de Europese Spelen in Minsk. Op de balk liet ze de hoogste score optekenen, aan de brug was de wereldkampioene tweede na een kleine aarzeling. “Het is echt jammer van dat foutje aan het einde. Verder voelde ik mij erg goed tijdens de hele oefening”, blikte Derwael terug op haar prestatie aan de brug. “Mijn focus lag vooral op voldoende hoog scoren voor de finale. Uit deze fout ga ik leren met het oog op de finale, ook al mag ik er niet meer te veel aan denken. Zondag in de finale moet ik een nieuwe start nemen”, aldus de 19-jarige Truiense.

Derwael is ervan overtuigd dat ze haar nieuwe, moeilijkere oefening ook foutloos kan turnen. “Ik weet heel goed waartoe ik in staat ben en dat ik de oefening perfect kan uitvoeren. De kwalificaties vind ik wel heel stresserend. Iedereen sprak al van de medailles, maar als je de finale niet haalt, kan je meteen stoppen met het daarover te hebben.”







Op de balk zette Derwael in tegenstelling tot aan de brug de hoogste score neer. “Ik wilde daar simpelweg een mooie oefening neerzetten en ik denk dat dat goed gelukt is. Afhankelijk van wat de concurrentie doet, zit er een mooi resultaat in tijdens de finale.”

bron: Belga