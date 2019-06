Derwael haalt finale op balk en brug op Europese Spelen, Deriks turnt allroundfinale

Nina Derwael heeft zich zowel op de balk als de brug geplaatst voor de finale van de Europese Spelen in Minsk. Op ‘haar’ brug was de wereldkampioene tweede, op de balk eerste. Senna Deriks plaatste zich als zestiende voor de allroundfinale in de artistieke gymnastiek. De score van Derwael op de balk bedroeg 13.600 punten, niemand deed beter. Op de brug testte de Limburgse haar nieuwe oefening, maar haperde even in het slot. Dat kostte punten en zo moest Derwael vrede nemen met een score van 14.433 punten. De finale wordt zondag gehouden in de Minsk Arena.

Senna Deriks begon met een foutje en 11.500 punten op de balk, gevolgd door 11.833 in de grondoefening. Afsluiten deed ze nog beter met 13.266 op de sprong en 13.533 aan de brug. Het leverde 50.132 punten op in totaal, goed voor een zestiende plaats. De beste achttien mochten richting finale van zaterdag.







bron: Belga