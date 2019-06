Crisis Venezuela – Dertien arrestaties na “mislukte staatsgreep”

In Venezuela zijn dertien personen, onder wie een generaal, opgepakt voor hun betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep tegen president Nicolas Maduro. Woensdag liet de Venezolaanse regering weten een poging tot militaire staatsgreep te hebben afgewend. “Wat is het gevolg van de criminele daden van deze putschisten? De gevangenis”, zei minister van Communicatie Jorge Rodriguez tijdens een televisietoespraak, waarin hij ook de dertien namen van de gearresteerden voorlas.

De staatsgreep zou afgelopen zondag en maandag hebben moeten plaatsvinden. De Venezolaanse oppositie zou achter de staatsgreep hebben gezeten, met de steun van de Verenigde Staten, Colombia en Chili, aldus de overheid. Het plan was om president Maduro te vermoorden en hem te vervangen door generaal Raul Baduel, minister van Defensie onder Hugo Chavez die in de gevangenis zit.

Oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guaido ontkent elke betrokkenheid.

Naast de dertien arrestaties, kondigde Rodriguez ook aan dat een twaalftal burgers en militairen nog gezocht wordt door justitie voor hun betrokkenheid bij de couppoging.

Procureur-generaal Tarek William Saab liet dan weer weten dat veertien mensen gerechtelijk vervolgd worden. Onder hen ook Christopher Figuera, de voormalige directeur van de inlichtingendiensten van Maduro die overliep naar de oppositie net na de mislukte staatsgreep door Guaido van 30 april.

Venezuela heeft onder president Maduro te kampen met een enorme economische en politieke crisis, die heeft geleid tot een torenhoge inflatie en een gebrek aan levensmiddelen. Maduro werd onlangs voor een tweede keer verkozen tot president, in een verkiezing die door de oppositie werd geboycot. In januari riep parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaido zichzelf uit tot interim-president. Hij wordt erkend door meer dan vijftig landen.

Bron: Belga