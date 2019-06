Canadese aan hoofd NAVO-missie in Irak

De Canadese generaal Jennie Carignan zal vanaf de herfst aan het hoofd staan van de NAVO-trainingsmissie in Irak, die ongeveer 580 militairen telt. Canada verlengde de deelname aan de missie tot en met eind 2020, zo kondigde de minister van Defensie aan. Binnenkort krijgt ze de graad generaal-majoor. Jennie Carignan voert momenteel het bevel over de Tweede Canadese Divisie en is commandant van de oostelijke gezamenlijke taskforce van het Canadese leger, in het oosten van Quebec. In het verleden diende ze in Bosnië en Herzegovina, op de Golanhoogte en in Afghanistan.

Ze vervangt een andere Canadees, majoor-generaal Dany Fortin (foto), die de missie van de verdragsorganisatie al leidt sinds de start in november 2018. Ottawa draagt ongeveer 250 soldaten en drie helikopters bij.







Deze “niet-gevechtsmissie” in Irak is opgestart in oktober. Bedoeling is vooral bij te dragen tot de opleiding van de Iraakse veiligheidsdiensten en de ondersteuning van het ministerie van Defensie in Bagdad. De missie is weliswaar nog niet volledig operationeel. Normaal moet de missie zowat 500 manschappen tellen, maar dat aantal is nog niet bereikt, erkende generaal Fortin onlangs op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel.

Canada neemt ook deel aan de coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak sinds 2014, met luchtoperaties, medische steun en de opleiding van Iraakse troepen op het terrein.

Bron: Belga