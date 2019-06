Zoeken naar je auto kan je een gratis MIVB-ticket opleveren

Dankzij een nieuwe actie van MIVB kan je autosleutel je een gratis ticket voor de tram of bus bezorgen. De Brusselse vervoersmaatschappij liet enkele ticketautomaten voorzien van speciale software die sleutels kan detecteren en in ruil gratis vervoersbewijzen geeft. Het opmerkelijke initiatief kadert in een campagne om de Brusselaar te overtuigen van de voordelen van het openbaar vervoer.

‘De MIVB is de sleutel om Brussel in beweging te zetten.’ Dat is de slogan van de nieuwe campagne die MIVB op poten heeft gezet met het reclamebureau mortierbrigade. Om het initiatief kracht bij te zetten, verdeelt de Brusselse vervoersmaatschappij ook tickets voor de tram en de bus. Het enige dat je daar voor nodig hebt, is je autosleutel.

Bussen klinken even als auto’s







Verschillende ticketautomaten van MIVB zijn uitgerust met speciale hardware die sleutels herkent als ze dichtbij zijn. De eigenaars daarvan kunnen dan via de machine een gratis vervoersbewijs aanvragen. Tegelijk werden er in de stad custom-build abribussen gezet die de frequentie van autosleutels herkennen. Staan mensen dichtbij zo’n installatie en drukken ze op hun sleutel, dan zullen ze de ‘biep-biep’ van een auto te horen krijgen. De pinkers van de bus zullen de lichten van een wagen simuleren als die wordt geopend.

Joost Berends, creatief directeur van mortierbrigade: “Automobilisten zijn nog te vaak vastgeroest in hun gewoontes. Ze blijven de auto nemen voor verplaatsingen waar ze veel makkelijker het openbaar voor kunnen gebruiken. Een groot deel van de rondrijdende automobilisten in Brussel is op zoek naar een parkeerplaats en de tijd om hun auto terug te vinden is vaak langer dan de verplaatsing zelf. Met deze originele actie drukken we hen met de neus op de feiten: de MIVB is de sleutel om Brussel in beweging te zetten.”