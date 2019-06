Evelien Bosmans en Jonas Van Geel zijn trotse ouders van zoon

Evelien Bosmans en Jonas Van Geel hebben hun eerst kind mogen verwelkomen. De nieuwe spruit is een jongetje met de naam Charlie. Dat liet Bosmans weten op haar Instagram-account.

Heuglijk nieuws ten huize Bosmans-Van Geel. Het acteurskoppel is voor het eerst ouders geworden. Hun eerste kind is een zoon die de naam Charlie krijgt. Zijn peter is Jelle Cleymans, een goede vriend van Van Geel, en zijn meters zijn met drie: de actrices Frances Lefebure en Daphne Wellens en schrijfster Astrid Haerens.

Charlie is wel iets te vroeg komen piepen. De uitgerekende datum was 11 juli, maar de jongen is dus enkele weken eerder op de wereld gekomen. Van Geel maakte de zwangerschap bekend tijdens de opnames voor de het grote verjaardagsgala naar aanleiding van de dertigste verjaardag van VTM.