Eminem verliest vervreemde vader na hartaanval

Het valt te twijfelen om het hem heel hard zal raken, maar Eminem heeft zijn vader verloren. Marshall Bruce Mathers Jr. is op 67-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dat laat TMZ weten. De band tussen de twee was al lange tijd heel slecht. Dat was ook te horen in enkele nummers van de rapper. “I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don’t, on second thought, I just fuckin’ wished he would die”, klinkt het in ‘Cleaning Out My Closet’.

Getrouwd op 15 jaar oud







Eminem verweet zijn vader dat hij zijn gezin alleen achtergelaten had. De ouders van de artiest gingen kort na zijn geboorte uit elkaar, omdat de vader zijn moeder Debbie mishandelde, schreef die laatste in haar biografie uit 2008. De twee waren heel jong getrouwd. Debbie was toen nog maar 15 jaar, hij was 7 jaar ouder. Zo’n twee jaar later werd Eminem geboren. In 2000 probeerde Marshall Bruce via de media opnieuw contact te zoeken met zijn zoon, maar die weigerde dat.