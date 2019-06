Dierenarts haalt 19 fopspenen uit maag bulldog

Een Amerikaanse dierenkliniek heeft 19 fopspenen uit de maag van een bulldog gehaald. De hond had de spulletjes de voorbije maanden stiekem opgegeten, maar ze kosten hem bijna het leven.

Hondeneigenaars, let altijd goed op wat je huisdier opeet. Het kan zomaar gebeuren dat je hond zich ziek eet, zonder dat je ook maar iets doorhebt. Dat overkwam een gezin uit het Amerikaanse Boston. Uit de maag van hun bulldog haalde een dierenarts maar liefst 19 fopspenen. Die hadden hem op het randje van de dood gebracht.







De hond werd in april binnengebracht in het Beantown’s Angell Animal Medical Center, omdat hij maar bleef overgeven, meldt Edaily Info. De hond ging vorige week onder het mes, met de opmerkelijke vondst tot gevolg. Volgens een van de dierenartsen in de kliniek moet de hond de fopspenen over een periode van meerdere maanden opgegeten hebben.