Dankzij deze nieuwe functie Netflix je binnenkort ook op het werk

Netflix, het werkt verslavend. Eens je ermee begint, zou je liefst van al de hele dag lang series en films kijken vanuit je luie zetel. ’s Avonds en in het weekend kan dat ook, maar op het werk liggen de dingen een beetje gevoeliger. Je wil natuurlijk niet dat je baas doorheeft dat je de hele dag niets doet. Binnenkort zou het weleens veel gemakkelijker kunnen worden om ook op kantoor te Netflixen.

Natuurlijk kan je nu ook al genieten van je lievelingsfilms en -series op het werk. Heb je een eigen, afgesloten bureau, dan is dat zelfs heel makkelijk. Maar als je langs alle kanten bekeken wordt door je collega’s liggen de zaken wel wat moeilijker. Enige discretie is geboden. Goed nieuws, want wellicht laat Netflix je stoutste dromen binnenkort uitkomen.

Picture in picture







Volgens de Amerikaanse website Engadget, die zich specialiseert in de laatste technische snufjes, test Netflix momenteel een nieuwe functie uit. Die zou alleen via de website beschikbaar zijn en maakt het mogelijk om – discreet – Netflix te kijken op het werk en tegelijk je andere taken te volbrengen. De functie werkt volgens het ‘picture in picture’-principe: films en series worden weergegeven in een klein kadertje, dat je waar je maar wil op je beeldscherm plaatst. Zo kan je tegelijk Netflixen en werken aan je presentatie voor morgen. Belangrijk om weten is wel dat niet alle ondertitels beschikbaar zullen zijn en dat je dus best op voorhand je talenkennis wat opfrist, kwestie van voorbereid te zijn.