‘Avengers: Endgame’ heeft duizelingwekkend record ‘Avatar’ bijna beet

Nog even en ‘Avengers: Endgame’ is de film die het meeste geld ooit opgebracht heeft aan de boxoffice. De film hijgt in de nek van ‘Avatar’ die met omgerekend 2,45 miljard euro momenteel nog recordhouder is. Om het record te breken, heeft het team achter de ‘Avengers’-saga een sluwe truc bedacht.

Geen enkele film zal ooit al zoveel geld opgebracht hebben als ‘Avengers: Endgame’. Helemaal zeker is die bewering nog niet, maar het is enkel nog een kwestie van tijd. Momenteel is de recordhouder ‘Avatar’, de prent van regisseur James Cameron, met 2,788 miljard dollar, of ongeveer 2,45 miljard euro. ‘Avengers: Endgame’ zit momenteel aan 2,75 miljard dollar of 2,42 miljard euro. En om het gat volledig dicht te rijden, is de film binnenkort opnieuw in de zalen te zien.

Koppelverkoop in de bioscoop







De re-issue van het laatste deel van de ‘Avengers’-saga zal extra beelden bevatten. Bovendien is de film ook de inleiding op ‘Spiderman: Far From Home’. Daarom programmeren heel wat bioscopen de twee vlak na elkaar, zodat mensen ze allebei kunnen zien. Dat betekent ook weer nieuwe inkomsten voor Marvel, de productiemaatschappij achter ‘Avengers’ en ‘Spiderman’.

Marvel kan ondertussen op twee oren slapen. Ook zonder de re-issue is het record eigenlijk al van ‘Avengers: Endgame’. Het bedrag dat Avatar ophaalde, is de som van de inkomsten uit twee lanceringen. De tweede bracht omgerekend 29 miljoen dollar op. Tel dat bij het geld dat de laatste ‘Avengers’-prent opbracht en je zit al boven het record van de meeste opbrengsten. Misson accomplished dus.